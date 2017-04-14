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Гройсман каже, що через "бандитські дії" Тимошенко Україна може втратити понад 40 млд доларів

Гройсман пообіцяв "вести чесну політику" і зробити свою роботу на благо людей
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що через дії уряду Юлії Тимошенко у сфері газу Україна втратила 53 мільярди доларів, а може втратити ще понад 40 мільярдів доларів.
Гройсман каже, що через "бандитські дії" Тимошенко Україна може втратити понад 40 млд доларів Юлія Тимошенко. Фото: dpchas.com.ua

"Від того, що була різниця в цінах на газ дехто заробив мільярди, і з деким, кого ви знаєте і поруч сидите, ділився, щомісяця. Але ми втратили на різниці цін за цей час 53 мільярди доларів. Ви уявляєте, скільки грошей вимили з газових оборудок?", – заявив Гройсман у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів під час години уряду, інформує "Українська правада".

"Через контракт, який був підписаний в 2009 році прем’єр-міністром – забув, як її прізвище, – сьогодні у Стокгольмі Росія-агресор нас судить. Це ще більше 40 мільярдів доларів!", – додав він.

"Якщо приплюсувати (ці дві цифри – ред.), у нашої країни хочуть вкрасти внаслідок таких бандитських дій 100 мільярдів доларів! Це скільки бюджетів нашої країни? Це скільки пенсій українських громадян?" – обурився прем’єр.

Гройсман пообіцяв "вести чесну політику" і зробити свою роботу на благо людей, хоча "дехто буде говорити на чорне – біле, на біле – чорне".

Раніше Володимир Гройсман заявив, що в разі, якщо Стокгольмський арбітраж винесе рішення не на користь НАК "Нафтогаз" за позовом "Нафтогазу" до російського "Газпрому" щодо контракту на закупівлю газу, то Україні доведеться передати Юлію Тимошенко у Росію замість грошей.

Нагадаємо, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній 17 жовтня ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки, завдані незаконним захопленням активів групи в Криму.

 

 

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