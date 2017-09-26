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Гройсман каже, що долара по 30 грн не буде

У проекті держбюджету на 2018 рік середньорічний курс гривні закладено на рівні 29,3 гривні
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що говорити про те, що курс долара сягне 30 грн немає підстав.
Гройсман каже, що долара по 30 грн не буде Фото: unian.ua

"Це суто технічна цифра (середній курс 29,3 грн – ред.), такі розрахунки нам надав Національний банк України. Але я наразі не бачу об'єктивних підстав, щоб на кінець наступного року долар так виріс", - заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Наголошую на тому, що все залежатиме від темпів реформ та економічного зростання. Якщо парламент ухвалить десяток-півтора необхідних законів - це дозволить нам пришвидшити розвиток економіки та забезпечити стабільність", - додав Гройсман.

Також прем’єр заявив:

"Тому говорити про те, що долар буде під 30 грн, - зараз немає підстав".

Як відомо, у проекті держбюджету на 2018 рік середньорічний курс гривні закладено на рівні 29,3 гривні за долар і курс на кінець року на рівні 30,1 гривні.

Нацбанк запустив публічне обговорення законопроекту, який передбачає лібералізацію моделі валютного регулювання.
 
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26 09 2017 17:32
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