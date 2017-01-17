Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Гройсман каже, що Гонтарєва пообіцяла йому стабілізувати гривню

За словами прем'єра, в України достатньо валютних резервів для того, щоб стабілізувати ситуацію
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк обіцяв стабілізувати ситуацію на валютному ринку, а коливання курсу гривні є сезонними.
Гройсман каже, що Гонтарєва пообіцяла йому стабілізувати гривню Ілюстрація: antikor.com.ua

"Я розмовляв в понеділок з головою Національного банку (Валерією Гонтаревої - Ред.), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр в ході робочої поїздки до Чернігова у вівторок, інформує "Інтерфакс-Україна".

Гройсман вважає, що падіння курсу гривні пов'язане з падінням ділової активності в період свят, а також із сезонними коливаннями курсу валют.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр наголосив, що підвищення мінімальної зарплати не вплинуло на курс, оскільки перші зарплати, виходячи з нового мінімуму, ще не виплачувалися.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2017 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat