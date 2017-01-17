Гройсман каже, що Гонтарєва пообіцяла йому стабілізувати гривню

За словами прем'єра, в України достатньо валютних резервів для того, щоб стабілізувати ситуацію

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк обіцяв стабілізувати ситуацію на валютному ринку, а коливання курсу гривні є сезонними.

"Я розмовляв в понеділок з головою Національного банку (Валерією Гонтаревої - Ред.), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр в ході робочої поїздки до Чернігова у вівторок, інформує "Інтерфакс-Україна".

Гройсман вважає, що падіння курсу гривні пов'язане з падінням ділової активності в період свят, а також із сезонними коливаннями курсу валют.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр наголосив, що підвищення мінімальної зарплати не вплинуло на курс, оскільки перші зарплати, виходячи з нового мінімуму, ще не виплачувалися.