Гройсман каже, що на Донбасі перебувають 4 тис російських військових
"Загальна чисельність незаконних збройних формувань - до 40 тис. бойовиків, це без урахування регулярних військ РФ, чисельність яких понад 4 тис.", - сказав прем'єр, інформує "LB.ua".
Він також зазначив, що на озброєнні бойовиків - 406 танків, 848 БТР, 208 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 732 артилерійські системи і 413 засобів протиповітряної оборони.
При цьому тільки в березні поточного року з Росії сепаратистам було поставлено 12 РСЗО, 94 одиниці автомобільної техніки і 96 цистерн із паливом.
Гройсман також повідомив про фіксацію переміщення з РФ на Донбас 30 залізничних платформ із військовою технікою, в тому числі самохідними артустановками.
Нагадаємо, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною близько 18 тисяч військовослужбовців та велику кількість військової техніки.
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