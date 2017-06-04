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Гройсман каже, що на Донбасі перебувають 4 тис російських військових

З Росії сепаратистам було поставлено 12 РСЗО та 94 одиниці автомобільної техніки
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з головами урядів країн Балтії розповів, що загальна чисельність бойовиків на Донбасі становить 40 тис. осіб, а російських військовослужбовців - 4 тис. осіб.
Гройсман каже, що на Донбасі перебувають 4 тис російських військових Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

"Загальна чисельність незаконних збройних формувань - до 40 тис. бойовиків, це без урахування регулярних військ РФ, чисельність яких понад 4 тис.", - сказав прем'єр, інформує "LB.ua".

Він також зазначив, що на озброєнні бойовиків - 406 танків, 848 БТР, 208 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 732 артилерійські системи і 413 засобів протиповітряної оборони.

При цьому тільки в березні поточного року з Росії сепаратистам було поставлено 12 РСЗО, 94 одиниці автомобільної техніки і 96 цистерн із паливом.

Гройсман також повідомив про фіксацію переміщення з РФ на Донбас 30 залізничних платформ із військовою технікою, в тому числі самохідними артустановками.

Нагадаємо, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною близько 18 тисяч військовослужбовців та велику кількість військової техніки.

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06 04 2017 11:16
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