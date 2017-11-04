Гройсман каже, що після медреформи тривалість життя українців збільшиться до 78-80 років
Відповідну заяву глава уряду зробив на прес-конференції за підсумками року роботи Кабміну, яку транслював телеканал "112 Україна".
"Ми сьогодні маємо тривалість життя українців 71 рік в середньому. Це абсолютно несправедливо. Якщо б ми провели реформу, люди жили б 78-80 років. Більше того, ми запровадили систему страхової медицини, то сьогодні б вона ефективно працювала", - сказав він.
При цьому прем'єр зазначив, що в той же час 90 % українців відмовляються від лікування, тому що для них це дорого.
"Ми повинні змінити цю систему і провести необхідні зміни і реформи", - додав він.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.
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