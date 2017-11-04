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Гройсман каже, що після медреформи тривалість життя українців збільшиться до 78-80 років

Глава уряду заявив, що 90 % українців відмовляються від лікування
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що при проведенні успішної медреформи тривалість життя українців збільшиться до 78-80 років.
Гройсман каже, що після медреформи тривалість життя українців збільшиться до 78-80 років Фото: nvip.com.ua

Відповідну заяву глава уряду зробив на прес-конференції за підсумками року роботи Кабміну, яку транслював телеканал "112 Україна".

"Ми сьогодні маємо тривалість життя українців 71 рік в середньому. Це абсолютно несправедливо. Якщо б ми провели реформу, люди жили б 78-80 років. Більше того, ми запровадили систему страхової медицини, то сьогодні б вона ефективно працювала", - сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що в той же час 90 % українців відмовляються від лікування, тому що для них це дорого.

"Ми повинні змінити цю систему і провести необхідні зміни і реформи", - додав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.

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11 04 2017 11:55
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