Ціни на продукти у 2018 році будуть нижчими, - Гройсман

А от зростання цін у 2017 році прем'єр пов'язує зі збільшенням експорту і недостатнім урожаєм фруктів та овочів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очікує, що у 2018 році в Україні ціни на продукти будуть нижчими, ніж у 2017.

"Я в 2018 році, якщо стосується цін, дивлюся оптимістично, ніж це було у 2017 році", - заявив в інтерв'ю телеканалу "5 канал", зазначивши, що для цього потрібно відновлювати потужність виробництва у країні.

А зростання цін на продукти харчування в нинішньому році прем'єр пов'язує зі збільшенням продовольчого експорту, а також з недостатнім урожаєм фруктів і овочів.

"У нас було зростання на овочі, фрукти, тому що в країні не було достатньо врожаю. Чому ще ціни піднялися? Тому ми стали країною-експортером, почали наше продовольство продавати за кордон за валюту", - додав Гройсман.

На думку глави уряду, ціни на м'ясо підвищилися, зокрема через африканську чуму свиней, внаслідок чого скоротилося поголів'я тварин.

"Але зараз ми бачимо зменшення ціни на свинину, це сезон жовтень-листопад. А наше завдання у 2018 році - створити механізми накопичення м'яса в країні, і ми можемо це зробити", - зазначив політик.

Нагадаємо, у вересні 2017 року споживчі ціни на продукти харчування в Україні підвищилися на 2,0%, на одяг і взуття - на 8,9%, на житлово-комунальні послуги - на 0,4%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - на 0, 5%, на освіту - на 12,0%, повідомляє Державна служба статистики.

Зазначимо, що Нацбанк очікує уповільнення інфляції до кінця року.