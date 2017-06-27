Гройсман каже, що винні у масовій кібератаці на Україну будуть виявлені

"Безпрецедентна атака, але наші IT-шники роблять свою роботу і захищають критичну інфраструктуру. Важливі системи не постраждали. Атака буде відбита, а зловмисники - виявлені", - написав він.

У прес-службі Кабміну уточнили, що комп'ютерні мережі центральних органів влади зазнали масштабної хакерської атаки з 14.00.

"Кібернапади відбуваються з допомогою вірусу Petya, який використовує недоліки операційних систем, зафіксовані на сервери і персональні комп'ютери", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що постраждали системи Міністерства інфраструктури, "Укртелекому", "Укрпошти", "Нової пошти" та низки банківських установ. Сервери Кабінету Міністрів України не постраждали, проте окремі персональні комп'ютери зазнали нападу.

"Зараз працівники Державної служби спецзв'язку та інших відповідних органів працюють над тим, щоб нейтралізувати атаку. Зараз вони рекомендують користувачам мереж вимкнути комп'ютери. Найближчим часом повинні з'явитися інструкції", - додали в прес-службі Кабміну.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.