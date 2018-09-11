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Гройсман каже, що за три місяці наведе порядок у країні, якщо йому дадуть більше повноважень

Прем'єр запропонував змінити закон про Кабінет Міністрів
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому як голові уряду не вистачає повноважень.
Гройсман каже, що за три місяці наведе порядок у країні, якщо йому дадуть більше повноважень Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

"Може ще прем'єр-міністр буде бігати по поверхах, щоб випустити з системи повітря? Ні, це люди на місцях повинні дбати про це", - обурився Гройсман на засіданні Верховної Ради в п'ятницю, відповідаючи на претензії лідера Радикальної партії Олега Ляшка про відсутність тепла в деяких населених пунктах.

При цьому він сказав: якщо йому дадуть більше повноважень, він готовий миттєво навести порядок у країні.

"Як будуть політики вирішувати,якою буде система управління, - президентсько-парламентська, парламентсько-президентська, президентська, - це ваша справа. Я підтримую наведення порядку в країні і хочу сказати: як прем'єру й уряду нам не вистачає повноважень. Тому, можливо, розгляньте зміни в закон про Кабінет Міністрів України щодо посилення повноважень прем'єр-міністра України. Якщо ви це підтримаєте, то я упродовж трьох місяців - відповідально заявляю - наведу реальний порядок", - сказав Гройсман.

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09 11 2018 11:30
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