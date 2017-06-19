CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман може позбавити посад очільників українських областей, які провалять програму встановлення лічильників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман каже, що звільнить глав ОДА, які не зможуть встановити лічильники
Гройсман погрожує звільненням главам ОДА
Володимир Гройсман. Фото: ztnews.com.ua
Прем'єр закликав місцеву владу відповідально виконувати заходи з енергоефективності та підвищення розрахункової дисципліни.
"Прем'єр-міністр не виключає кадрових рішень щодо глав областей за провал програми встановлення лічильників та обліку споживання енергоресурсів в регіонах", - повідомив прес-секретар очільника уряду Дмитро Столярчук.
ПМ не виключає кадрових рішень щодо глав областей за провал програми встановлення лічильників та обліку споживання енергоресурсів в регіонах— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 19 июня 2017 г.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.Про це у своєму аккаунті в Twitter написав прес-секретар очільника уряду Дмитро Столярчук.
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19 06 2017 11:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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