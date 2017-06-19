Гройсман каже, що звільнить глав ОДА, які не зможуть встановити лічильники

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман може позбавити посад очільників українських областей, які провалять програму встановлення лічильників.

Прем'єр закликав місцеву владу відповідально виконувати заходи з енергоефективності та підвищення розрахункової дисципліни.

"Прем'єр-міністр не виключає кадрових рішень щодо глав областей за провал програми встановлення лічильників та обліку споживання енергоресурсів в регіонах", - повідомив прес-секретар очільника уряду Дмитро Столярчук.

ПМ не виключає кадрових рішень щодо глав областей за провал програми встановлення лічильників та обліку споживання енергоресурсів в регіонах — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 19 июня 2017 г.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.

Про це у своєму аккаунті в Twitter написав прес-секретар очільника уряду Дмитро Столярчук.