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Гройсман каже, що звільнить глав ОДА, які не зможуть встановити лічильники

Гройсман погрожує звільненням главам ОДА
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман може позбавити посад очільників українських областей, які провалять програму встановлення лічильників.
Гройсман каже, що звільнить глав ОДА, які не зможуть встановити лічильники Володимир Гройсман. Фото: ztnews.com.ua

Прем'єр закликав місцеву владу відповідально виконувати заходи з енергоефективності та підвищення розрахункової дисципліни.

"Прем'єр-міністр не виключає кадрових рішень щодо глав областей за провал програми встановлення лічильників та обліку споживання енергоресурсів в регіонах", - повідомив прес-секретар очільника уряду Дмитро Столярчук.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.

Про це у своєму аккаунті в Twitter написав прес-секретар очільника уряду Дмитро Столярчук.
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19 06 2017 11:06
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