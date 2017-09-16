Гройсман: люди перебільшують мою залежність від Порошенка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман стверджує, що розмови про його залежність від Президента є перебільшенням.

"Вони перебільшують мою залежність... взагалі некоректне питання, хто чия людина, ми маємо говорити про цінності і справи, а тут нам є що сказати", - заявив прем'єр на саміті YES, відповідаючи на запитання модератора, який говорив, що українці називають його ефективним прем'єром, однак залежним від Президента.

"Важливо, щоб парламент, уряд і Президент були разом. Ми маємо довести суспільству, що ми здатні робити якісні зміни", - додав Гройсман.

Нагадаємо, що виступаючи на форумі 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" Петро Порошенко заявив, що не може чекати, поки буде створений антикорупційний суд. За його словами, в Україні потрібно терміново створювати антикорупційні палати.

Водночас, Володимир Гройсман заявив, що не має значення, чи буде створено Антикорупційний суд або палату, головне, щоб цей орган був незалежний і створився швидко.

"Необхідно швидко створити інструмент, який дозволить здійснювати правосуддя над корупціонерами - це важливо, і як це буде називатися - Антикорупційна палата суду незалежна, Антикорупційний суд - не має значення, тому що необхідно швидко створити той орган, який буде займатися цими (питаннями)", - цитує слова прем'єра "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що як прем'єр повинен забезпечити достатнє фінансування для роботи такого органу.

"Я підтримую створення Антикорупційного суду або Антикорупційної палати, але підкреслюю: дуже важливо, щоб це було швидко і щоб ця структура була незалежна", - сказав прем'єр.

При цьому, він додав, що зараз в судах перебуває близько 1 тис. незавершених справ по боротьбі з корупцією.

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