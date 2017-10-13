Гройсман: Надто сильне підняття мінімальної зарплати може призвести до негативних наслідків

Глава уряду не хоче, щоб підняття мінімальної зарплати створило тиск на бізнес

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що українському уряду не варто захоплюватися кратним збільшенням рівня мінімальної зарплати, адже це може мати небажані наслідки.

У відповідь на питання, чи готовий він до активного просування ініціативи підвищити мінімальну зарплатню до 5 тис. грн, Гройсман підкреслив, що потрібно зважувати всі ризики для бізнесу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Доходи людей обов'язково треба підвищувати, в тому числі і за рахунок створення добре оплачуваних робочих місць. У 2016 році ми чітко розуміли, що 3,2 тис. грн – це детінізація та реальність. Зараз потрібно рухатися далі, але так, щоб не створити немислимий тиск на український бізнес", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, якщо недооцінити ризики, підвищення мінімальної зарплати може спричинити негативний результат.

"В даному питанні необхідно приймати дуже зважені рішення, дивитися на економіку, а не захоплюватися кратним збільшенням, тому що все це може мати зворотні наслідки", - зазначив Гройсман.