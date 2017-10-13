Гройсман: Надто сильне підняття мінімальної зарплати може призвести до негативних наслідків
У відповідь на питання, чи готовий він до активного просування ініціативи підвищити мінімальну зарплатню до 5 тис. грн, Гройсман підкреслив, що потрібно зважувати всі ризики для бізнесу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Доходи людей обов'язково треба підвищувати, в тому числі і за рахунок створення добре оплачуваних робочих місць. У 2016 році ми чітко розуміли, що 3,2 тис. грн – це детінізація та реальність. Зараз потрібно рухатися далі, але так, щоб не створити немислимий тиск на український бізнес", - сказав прем'єр-міністр.
За його словами, якщо недооцінити ризики, підвищення мінімальної зарплати може спричинити негативний результат.
"В даному питанні необхідно приймати дуже зважені рішення, дивитися на економіку, а не захоплюватися кратним збільшенням, тому що все це може мати зворотні наслідки", - зазначив Гройсман.
Нагадаємо, мінімальну зарплату з 1 січня підвищили вдвічі - до 3200 гривень. Нацбанк відзначав, що в середньостроковій перспективі підвищення зарплати до 3200 грн збільшує ризики для економіки.
Водночас віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що мінімальна заробітна плата в розмірі 4 тис. гривень є обґрунтованою.
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