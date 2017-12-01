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Гройсман наказав виділити 500 млн грн для закупівлі снігоприбиральної техніки

Раніше на закупівлю снігоприбиральних машин було виділено 250 млн грн
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду з питань розвитку дорожньої інфраструктури, а також вдосконалення системи утримання автомобільних доріг в Україні в зимовий період.
Гройсман наказав виділити 500 млн грн для закупівлі снігоприбиральної техніки Володимир Гройсман. Фото: Ера

Під час наради її учасники торкнулися проблеми недостатньої кількості необхідної техніки для утримання доріг узимку та їх технологічної застарілості, -  повідомляє прес-служба Кабміну.

"Що мене турбує: у нас зараз відсутня якісна система прибирання доріг. Тому будь-який снігопад - ДСНС починає допомагати вирішувати проблеми, хоча по суті Укравтодор має просто системно утримувати дороги і тоді ситуація буде абсолютно контрольована. Треба змінювати технології, треба придбати нову техніку, треба підвищувати відповідальність, а вже ДСНС використовувати як допоміжні служби, які готові надати нам підтримку, якщо у нас справді вже аномальні снігопади", - переконаний Гройсман.

Говорячи про взаємодію ДСНС та служб автомобільних доріг за несприятливих погодних умов, Гройсман також зауважив, що рятувальники мають допомагати лише у найскладніших погодних ситуаціях. Він переконаний, що потрібно побудувати системну роботу щодо належного утримання доріг.

У цьому контексті глава уряду доручив збільшити ресурс на придбання нової техніки для зимового прибирання на 500 млн на додаток до 250 млн грн вже передбачених.

Як повідомляв IPress.ua, одним із пріоритетних проектів для ремонту автомобільних доріг у 2017 році стане автотраса, що з'єднує Львів і Одесу.

 
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12 01 2017 21:49
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