Гройсман назвав "примітивними і недолугими" противників пенсійної реформи

За словами прем’єра, тепер потрібно рухатися далі, потрібні зміни в усіх сферах – "капітальний ремонт"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не розуміє, чому деякі народні депутати не підтримали пенсійну реформу.

"Я не розумію всіх тих, хто вчора не голосував за пенсійну реформу. Я не розумію", – сказав він на засіданні Кабінету міністрів 4 жовтня.

"Я розумію 288 народних депутатів, які подбали про те, щоб напрацьована нами реформа стала реальністю. Як будуть дивитися в очі політикани, які навіть тоді, коли треба було би стати на горло своїм популістичним амбіціям і підтримати рішення для людей, не змогли цього зробити – показали свою примітивність, недолугість і нездатність приймати державницькі рішення?", – додав прем’єр.

"Я вважаю, що наш обов’язок сьогодні – щоб кожен громадянин України знав, хто не здатен приймати рішення в ім'я людей і в ім’я держави", – сказав він.

Гройсман нагадав, що з 1 січня підвищили мінімальну зарплату, тепер ухвалено рішення про пенсійну реформу – і вже з жовтня пенсіонери отримають більше і не сплачуватимуть податок.

За словами прем’єра, тепер потрібно рухатися далі, потрібні зміни в усіх сферах – "капітальний ремонт".

Так, приріст ВВП можна подвоїти шляхом ухвалення правильних рішень, сказав Гройсман.

"Я розраховую на те, що цієї осені ми з парламентом і президентом спільно зможемо ухвалити ряд мотивуючих законів, які наш уряд береться реалізувати – і забезпечувати відповідне економічне зростання", – заявив він.

Гройсман також зазначив, що багато років усі можливості політики "спускали у популістичну трубу".

Нагадаємо, що фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

3 жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.

Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.

Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн.

На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.

Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій.

Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій.

Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.