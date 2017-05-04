БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр України подякував Міжнародному валютному фонду (МВФ) і Європейському союзу за рішення надати черговий транш кредиту, але заявив, що Україні потрібно виробляти ресурси самостнійно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман назвав тимчасовою фінансову підтримку від МВФ і ЄС
Глава уряду повідомив, куди будуть спрямовані кредити від ЄС і МВФ
Володимир Гройсман. Фото: ZN.ua
"Нам вдалося продовжити співпрацю з МВФ. Але підтримка ззовні - це тимчасове для України, ми повинні навчитися виробляти ресурси всередині країни", - заявив Гройсман, якого цитує прес-служба Кабміну.
Глава Кабміну також заявив, що 1 міліард доларів від МВФ потрапить в резерви Національного банку України, а 600 мільйонів євро від ЄС будуть спрямовані до бюджету.
Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що 4 квітня Євросоюз перерахував Україні транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.
Також рада директорів МВФ 3 квітня, завершила третій перегляд економічної програми України в рамках розширеного фінансування (EFF). Україні виділили $1 млрд.
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