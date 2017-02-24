Гройсман не підтримує відновлення податкової міліції

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підтримує рішення Верховної Ради не відновлювати податкову міліцію.

"Сталося, що сталося, і зрозуміло, що потрібно це питання виправляти", - заявив він у п'ятницю під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує LB.ua.

"Є два шляхи. Можна відновити роботу податкової міліції і залишити все, як було раніше. Але я вважаю, що можна зробити більш прогресивний крок і створити єдину службу фінансових розслідувань України, яка буде цивілізованою і якісної службою", - сказав Гройсман.

На його думку, це крок, який піде на користь бізнесу.

"Друзі, я отримую десятками і сотнями скарги на листи податкової міліції, на листи відділу "К" Служби безпеки, на листи служби економіки МВС, на листи ще якихось контролюючих органів. Так ось хочу сказати, що 80% цих звернень я можу розглядати як тиск на реальний сектор і бізнес", - заявив він.

Гройсман запропонував наступного непленарного тижня вирішити, яким шляхом піде парламент.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і поліпшує інвестиційний клімат у країні.