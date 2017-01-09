Гройсман: Не всім українцям потрібна вища освіта
"Не обов'язково, щоб кожен мав вищу освіту. Я вважаю, що не кожен може бути вченим і не кожному потрібна вища освіта", - наголосив прем'єр під час святкування до Дня знань в учбовому комплексі "Ерудит" в Києві, повідомляють "Українські новини".
При цьому, на його думку, професіонально-технічна освіта не може виховати якісних, конкурентно-спроможних фахівців, які б розумілися на сучасних технічних процесах.
Глава уряду додав, що традиція мати диплом про вищу освіту склалася в 90-ті роки.
"Зараз диплом не є перевагою, оскільки в першу чергу необхідно мати знання і вміти реалізувати себе в реальному секторі", - сказав Гройсман.
До словам, цього року абітурієнти подали до вишів рекорду кількість заяв.
Так, на вступ до вищих навчальних закладів колишні школярі подали майже 2 мільйони заяв.
Раніше, Володимир Гройсман висловив переконання, що Україна може стати Startup-нацією.
Нагадаємо, що міністр юстиції Павло Петренко виступає за повну заборону заочної форми навчання для майбутніх юристів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа