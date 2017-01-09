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Гройсман: Не всім українцям потрібна вища освіта

Він наголосив, що країні дуже не вистачає кваліфікованих фахівців, робочих спеціальностей
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що вища світа не обов'язкова для кожного українця
Гройсман: Не всім українцям потрібна вища освіта Фото: УНІАН

"Не обов'язково, щоб кожен мав вищу освіту. Я вважаю, що не кожен може бути вченим і не кожному потрібна вища освіта", - наголосив прем'єр під час святкування до Дня знань в учбовому комплексі "Ерудит" в Києві, повідомляють "Українські новини".

При цьому, на його думку, професіонально-технічна освіта не може виховати якісних, конкурентно-спроможних фахівців, які б розумілися на сучасних технічних процесах.

Глава уряду додав, що традиція мати диплом про вищу освіту склалася в 90-ті роки.

"Зараз диплом не є перевагою, оскільки в першу чергу необхідно мати знання і вміти реалізувати себе в реальному секторі", - сказав Гройсман.

До словам, цього року абітурієнти подали до вишів рекорду кількість заяв. 

Так, на вступ до вищих навчальних закладів колишні школярі подали майже 2 мільйони заяв.

Раніше, Володимир Гройсман висловив переконання, що Україна може стати Startup-нацією.

Нагадаємо, що міністр юстиції Павло Петренко виступає за повну заборону заочної форми навчання для майбутніх юристів.

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01 09 2017 11:17
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