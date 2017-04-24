Гройсман не збирається засуджувати міністрів, які поручилися за Мартиненка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вирішив не засуджувати кількох міністрів його уряду, які виступили поручителями в суді щодо обрання запобіжного заходу для екс-нардепа Миколи Мартиненка.

"У мене немає ніяких заперечень проти такого кроку. Це було командне колективне політичне рішення. Вважаю, що вони мають право так діяти, і це був абсолютно нормальний крок", - сказав Гройсман на брифінгу в Харкові, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що екс-депутата затримали 20 квітня.

22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 21 представників партії "Народний фронт".

Серед 21 поручителя - міністри: освіти Лілія Гриневич, інфраструктури Володимир Омелян, молоді та спорту Ігор Жданов, а також заступник голови ЦВК Андрій Магера, нардепи Леонід Ємець, Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков, Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник, Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

Усі поручителі - представники "Народного фронту". Мартиненко вважається спонсором цієї партії, а у Гройсмана останнім часом налагодилася тісна співпраця з НФ, повідомляє LB.ua.

Детективи НАБУ також затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.