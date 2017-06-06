Гройсман обіцяє введення в експлуатацію нового корпусу "Охматдиту" до кінця року

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що перший пусковий комплекс національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ) буде введено в експлуатацію в листопаді-грудні.

"Ці 26 тис. кв. м ми здамо в листопаді-грудні", - сказав Гройсман у вівторок, 6-го червня, повідомляють "Українські новини".

Як зазначив Гройсман, для повного завершення будівництва, закупівлі та встановлення устаткування необхідно близько шести місяців. При цьому загальнобудівельні роботи буде завершено до 15 липня.

Прем'єр також додав, що в 2017 році на завершення будівельних робіт було виділено з держбюджету близько 1 млрд гривень.

Нагадаємо, що в 2011 році на території "Охматдиту" знесли чотири старі корпуси й оголосили про плани побудувати новий, де повинні були розташуватися десять хірургічних відділень, діагностичне та п'ять онкологічних. Генеральним підрядником проекту стало ТОВ "Укрпрофмед". У 2013 році бюджетні кошти скінчилися і будівництво зупинилося на етапі майже готових стін - без даху та оздоблення. У листопаді 2015 року було підписано договір з новим генеральним підрядником - ТОВ "Альтіс-Констракшн". Контракт діяв до 25 грудня 2015 року. Компанія встигла освоїти тільки 6,5 млн гривень з 390 млн.

Будівництво простоювало з початку 2016 року, поки 22 липня Кабінет Міністрів не затвердив новий проект будівництва дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в якому його вартість підвищується з 1,8 млрд гривень до 3,2 млрд гривень. У серпні ДП "Укрмедпроектбуд" (замовник будівництва нового корпусу) уклало договір з новим генпідрядником - ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" (Київська обл.).