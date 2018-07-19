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Гройсман очікує швидкого вирішення ситуації з рідким хлором

Завод, можливо, отримає санкції від Антимонопольного комітету
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очікує швидкого відновлення виробництва рідкого хлору підприємством "Дніпроазот" (Кам'янське, Дніпропетровська область).
Гройсман очікує швидкого вирішення ситуації з рідким хлором Фото: unian.ua

Про це він сказав на брифінгу під час поїздки по Київській області, передають "Українські новини".

"Я думаю, що сьогодні має бути все нормально, завод повинен запуститися і почати працювати і виробляти хлор. Він є єдиним, унікальним в Україні, і шукати для нього заміну просто нереально. Я розраховую на те, що вони виконають свою функцію і завдання як монополіст, відновлять виробництво, і ніхто не зазнає ніяких втрат від того, що відбулося припинення цього виробництва", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".

Ситуацію намагалися виправити з допомогою залучення уряду і РНБО, але незважаючи на досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту", виробництво хлору поки не відновлено.

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19 07 2018 15:37
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