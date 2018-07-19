Гройсман очікує швидкого вирішення ситуації з рідким хлором

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очікує швидкого відновлення виробництва рідкого хлору підприємством "Дніпроазот" (Кам'янське, Дніпропетровська область).

Про це він сказав на брифінгу під час поїздки по Київській області, передають "Українські новини".

"Я думаю, що сьогодні має бути все нормально, завод повинен запуститися і почати працювати і виробляти хлор. Він є єдиним, унікальним в Україні, і шукати для нього заміну просто нереально. Я розраховую на те, що вони виконають свою функцію і завдання як монополіст, відновлять виробництво, і ніхто не зазнає ніяких втрат від того, що відбулося припинення цього виробництва", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".

Ситуацію намагалися виправити з допомогою залучення уряду і РНБО, але незважаючи на досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту", виробництво хлору поки не відновлено.