Гройсман отримує "на руки" 35 тис гривень, - держсекретар КМУ
За його словами, міністри отримають приблизно таку ж суму, як і очільник уряду, працівники секретаріату Кабміну отримують від 9 до 12 тисяч гривень на місяць, керівники департаментів - від 12 до 15 тисяч гривень, інформує "Громадське радіо".
Бондаренко зазначив, що його оклад становить 13 тисяч гривень, окрім того він має надбавку за вислугу років у розмірі 34% від окладу, також може бути надбавка за інтенсивність праці, якщо її встановить уряд. Загалом з надбавками сума до виплати може становити близько 20 тисяч гривень.
На посаду держсекретаря Кабміну уряд призначив Бондаренка 28 грудня.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заробив в 2016 році 4 млн гривень від здавання нерухомості в оренду. За його словами, це його основне джерело доходів.
Також Гройсман отримав більше 8 мільйонів гривень доходу від відчуження нерухомості, яке він продав компанії своєї дружини.
У декларації прем’єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Натомість Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі Аліні Бурлаці.
Прем’єр-міністр не зміг чітко повідомити, звідки такі гроші на придбання елітної нерухомості у жінки, яка перебуває на пенсії.
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