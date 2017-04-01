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Гройсман отримує "на руки" 35 тис гривень, - держсекретар КМУ

Оклад держсекретаря Бондаренка становить 13 тисяч гривень
Держсекретар КМУ Володимир Бондаренко розповів, що сума, яку глава уряду Володимир Гройсман отримує "на руки" зі всіма надбавками, становить 35 тисяч гривень.
Гройсман отримує "на руки" 35 тис гривень, - держсекретар КМУ Володимир Гройсман. Фото: УНІАН

За його словами, міністри отримають приблизно таку ж суму, як і очільник уряду, працівники секретаріату Кабміну отримують від 9 до 12 тисяч гривень на місяць, керівники департаментів - від 12 до 15 тисяч гривень, інформує "Громадське радіо".

Бондаренко зазначив, що його оклад становить 13 тисяч гривень, окрім того він має надбавку за вислугу років у розмірі 34% від окладу, також може бути надбавка за інтенсивність праці,  якщо її встановить уряд. Загалом з надбавками сума до виплати може становити близько 20 тисяч гривень. 

На посаду держсекретаря Кабміну уряд призначив Бондаренка 28 грудня.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заробив в 2016 році 4 млн гривень від здавання нерухомості в оренду. За його словами, це його основне джерело доходів.

Також Гройсман отримав більше 8 мільйонів гривень доходу від відчуження нерухомості, яке він продав компанії своєї дружини.

У декларації прем’єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Натомість Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі Аліні Бурлаці.

Прем’єр-міністр не зміг чітко повідомити, звідки такі гроші на придбання елітної нерухомості у жінки, яка перебуває на пенсії.

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