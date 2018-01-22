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Гройсман: падіння гривні зумовлене зниженням експорту

За совами прем'єра, минулого року була подібна ситуація
Падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні 2018 року і продовженням виплат за кордон.
Гройсман: падіння гривні зумовлене зниженням експорту Фото: unian.ua

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує телеканал ICTV.

"Якщо йде зниження експорту, тим менше валюти надходить в Україну. Є зовнішні виплати, які здійснює Україна, а є виплати, які ми робимо з України", - зазначив він.

За словами прем'єр-міністра, у зв'язку з цим виникає певний дисбаланс, через який і падає курс гривні.

"Але коли все починає працювати абсолютно нормально, коли ми починаємо експортувати, коли баланс починаємо зберігати, то ситуація зменшується і все залишається у межах прогнозованих. У минулому році було те ж саме", - додав Гройсман.

У грудні Національний банк України констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.

Нагадаємо, курс євро в обмінниках українських банків у п'ятницю, 19 січня, побив новий рекорд, досягнувши 35,5 гривні.

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