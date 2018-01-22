Гройсман: падіння гривні зумовлене зниженням експорту
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує телеканал ICTV.
"Якщо йде зниження експорту, тим менше валюти надходить в Україну. Є зовнішні виплати, які здійснює Україна, а є виплати, які ми робимо з України", - зазначив він.
За словами прем'єр-міністра, у зв'язку з цим виникає певний дисбаланс, через який і падає курс гривні.
"Але коли все починає працювати абсолютно нормально, коли ми починаємо експортувати, коли баланс починаємо зберігати, то ситуація зменшується і все залишається у межах прогнозованих. У минулому році було те ж саме", - додав Гройсман.
У грудні Національний банк України констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.
Нагадаємо, курс євро в обмінниках українських банків у п'ятницю, 19 січня, побив новий рекорд, досягнувши 35,5 гривні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків