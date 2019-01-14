Гройсман підписав постанову про поділ ДФС на податкову і митну служби

Фіскальна служба, створена в 2014 році на базі Міністерства доходів і зборів, припиняє існування

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав постанову про реорганізацію ДФС шляхом поділу на Державну податкову та Державну митну служби.

Постанова передбачає реорганізацію Державної фіскальної служби України шляхом поділу на Державну податкову службу і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади, інформує прес-служба Міністерства фінансів.

Кабінет Міністрів буде координувати діяльність цих служб через міністра фінансів України. Обидві Служби є правонаступниками прав і обов'язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності.

Згідно з постановою Мінфіном в двомісячний термін буде розроблено проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади та в тримісячний термін - внесено проекти необхідних змін до законодавства, а також наведено власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Таким чином, фіскальна служба, створена в 2014 році на базі Міністерства доходів і зборів, припиняє існування. Податкова і митниця будуть окремими центральними органами виконавчої влади.

Нагадаємо, що Міндоходів у 2012 році створив президент Віктор Янукович, об'єднавши податкову і митницю.