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Гройсман підтримує запуск нової програми співпраці з МВФ

Гройсман підкреслив, що Україна повинна виконувати взяті на себе зобов'язання
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що досягти максимально ефективного взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ) можна було б завдяки запуску нової програми співпраці.
Гройсман підтримує запуск нової програми співпраці з МВФ Фото: Facebook Володимира Гройсмана

"Якщо ви мене запитаєте, як прем'єр-міністра, хотів би я почати нову програму і вести діалог щодо нової програми? Так, хотів би і вважав би це правильним для того, щоб максимально ефективно створити план дій для нашої роботи", - сказав прем'єр в ході інвестиційної конференції Dragon Capital у Лондоні в п'ятницю, відповідаючи на питання про перегляд програми співпраці з МВФ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому Гройсман підкреслив, що Україна повинна виконувати взяті на себе зобов'язання і бути прогнозованою.

Як відомо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього рокуПричиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

Нагадаємо, що 4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Відзначимо, що Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.
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07 07 2017 12:52
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