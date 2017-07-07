Гройсман підтримує запуск нової програми співпраці з МВФ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що досягти максимально ефективного взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ) можна було б завдяки запуску нової програми співпраці.

"Якщо ви мене запитаєте, як прем'єр-міністра, хотів би я почати нову програму і вести діалог щодо нової програми? Так, хотів би і вважав би це правильним для того, щоб максимально ефективно створити план дій для нашої роботи", - сказав прем'єр в ході інвестиційної конференції Dragon Capital у Лондоні в п'ятницю, відповідаючи на питання про перегляд програми співпраці з МВФ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому Гройсман підкреслив, що Україна повинна виконувати взяті на себе зобов'язання і бути прогнозованою.

Як відомо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

Нагадаємо, що 4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.