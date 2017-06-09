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Гройсман планує за рік знизити ренту на видобуток газу на 12%

Група депутатів пропонувала ВР знизити ренту для нових газових свердловин ще в кінці 2016 року
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що ідея зниження ренти для нових газових свердловин до 12% (з поточних 14-29% в залежності від глибини свердловини) заслуговує уваги.
Гройсман планує за рік знизити ренту на видобуток газу на 12% Фото: Getty Images

"Що стосується зменшення ренти до 12% - я вважаю, що ця ідея заслуговує на увагу. Необхідно, щоб Мінфін подивився, як це можливо збалансувати з одного боку, з іншого – запровадити ренту таким чином, щоб вона не стала корупційним чинником, щоб не було якихось перехресних проблем. Це потрібно зробити ефективно, публічно, якісно, тоді з цим можна погодитися", - Гройсман заявив у ході засідання уряду, інформує "112.Україна".

Зазначимо, група депутатів пропонувала Верховній Раді знизити ренту для нових газових свердловин ще в кінці 2016 року.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікує підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тис. Кубометрів, до 5 873 гривень за 1 тис. кубометрів без податку на додану вартість з жовтня.

Таке рішення у компанії мотивують тим, що це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, однак причин підвищення не пояснили.

Однак, Кабінет міністрів не погодив підвищення тарифів на газ, яке було закладено у фінплані "Нафтогазу". Однак ухвалили під час засідання уряду з суттєвою поправкою.

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06 09 2017 13:51
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