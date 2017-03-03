Гройсман побачив позитив у ситуації з Насіровим
Про це він сказав на "Інтері" в п'ятницю ввечері.
"Позитивним в цій історії є те, що ніхто з вищої влади не є "священною коровою", всі доторканні, крім народних депутатів, у яких безмежний імунітет, який треба знімати, до речі. НАБУ буде займатися і крапку в цій справі поставить суд. Дуже важливо, щоб і саме слідство, і суд викликали довіру в суспільства, тому що сьогодні суспільна довіра до судової влади дуже низька", - цитує прем'єра "Інтерфакс-Україна".
Гройсман також сказав, що Насіров сам хотів, щоб його відсторонили від виконання обов'язків голови ДФС на час слідства.
"Наскільки я знаю - я говорив з першим заступником голови ДФС - пан Насіров сам бажав цього рішення, щоб його відсторонили і таким чином він може доводити свою невинність, не використовуючи свою посаду", - сказав він.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.Також Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків
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