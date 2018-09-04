Гройсман попереджає про зміну тарифів на газ

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд опрацьовує формулу ціни на газ всередині країни, яка враховувала б поточну економічну ситуацію і глибокий соціальний аспект.

"Цього опалювального сезону ціни не підвищувалися. Я дотримав свого слова. Але на майбутні періоди ми маємо знайти формулу, яка буде запобігати необ'єктивним цінам всередині країни. Я наголошую на тому, що треба дивитися на соціальний аспект, соціальний фактор, який може вплинути на погіршення якості життя громадян. Справедлива формула всередині країни і соціальний захист людей", – повідомляє глава уряду.

У Кабміні наголошують, що одним з пріоритетів роботи Уряду визначено "збільшення власного видобутку газу, що дозволить позбутися необхідності імпортувати паливо і дасть можливість встановлювати ціну всередині країни без прив'язки до імпортних паритетів. Як орієнтир визначено 2020 рік, коли обсяг імпорту має бути зведений до мінімальних значень, натомість обсяг власного видобутку – достатній для забезпечення потреб українських споживачів".

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