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Гройсман попереджає про зміну тарифів на газ

Глава уряду наголошує на необхідності запобігти "необ'єктивним цінам всередині країни"
За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд опрацьовує формулу ціни на газ всередині країни, яка враховувала б поточну економічну ситуацію і глибокий соціальний аспект.
Гройсман попереджає про зміну тарифів на газ Фото: unn.com.ua

"Цього опалювального сезону ціни не підвищувалися. Я дотримав свого слова. Але на майбутні періоди ми маємо знайти формулу, яка буде запобігати необ'єктивним цінам всередині країни. Я наголошую на тому, що треба дивитися на соціальний аспект, соціальний фактор, який може вплинути на погіршення якості життя громадян. Справедлива формула всередині країни і соціальний захист людей", – повідомляє глава уряду.

У Кабміні наголошують, що одним з пріоритетів роботи Уряду визначено "збільшення власного видобутку газу, що дозволить позбутися необхідності імпортувати паливо і дасть можливість встановлювати ціну всередині країни без прив'язки до імпортних паритетів. Як орієнтир визначено 2020 рік, коли обсяг імпорту має бути зведений до мінімальних значень, натомість обсяг власного видобутку – достатній для забезпечення потреб українських споживачів".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку-2", заявивши, що проект є економічно невиправданим.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи в Україні дорожчатимуть щороку, на різні види послуг від 10 до 22%.

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09 04 2018 18:20
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