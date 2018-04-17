Гройсман поскаржився на нестачу повноважень
Про це він заявив на суспільно-політичному форумі Реанімаційного пакету реформ "Реформи під прицілом: діалог громадськості та уряду", інформує "Укрінформ".
"Повноважень в уряду набагато менше, ніж ті завдання, які стоять перед виконавчою владою і урядом України. Тут потрібно і працювати над змінами до закону про Кабінет Міністрів України. Зрозуміло, потрібні в тому числі і зміни до Конституції, які забезпечать нам розподіл повноважень у частині децентралізації, приведення законодавства в цілому до чіткого розподілу сфер відповідальності і повноважень", - сказав Гройсман.
За його словами, в Україні дуже зарегульоване законодавство, старі, ускладнені процедури законотворення. "Разом із тим, законодавство України не визначає загальні рамки і дає визначення, а детально прописує всі кроки, що робить неможливим динамічнішу дію виконавчої влади. І тут потрібен дуже серйозний діалог з погляду зміни цієї моделі", - сказав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, 18 квітня комітет Верховної Ради з питань економічної політики мав заслухати звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів в 2017 році. Однак, звіт перенесли на 20 червня. Після розгляду в комітетах звіт повинна розглянути Верховна Рада і затвердити, або відхилити його. В останньому випадку можлива відставка уряду Володимира Гройсмана.
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