Гройсман представив свого нового радника Зайця
"Представляю вам Олександра Зайця, голову правління ГО "Інститут релігійної свободи" і відтепер мого позаштатного радника", - повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він також повідомив, що влітку запропонував представникам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій внести кандидатуру позаштатного радника прем'єр-міністра з метою налагодження постійного ефективного діалогу між Кабінетом міністрів і релігійною спільнотою.
"Упевнений, що наші стосунки з релігійною спільнотою стануть ще гармонійнішими і ефективнішими", - додав прем'єр.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про відсторонення від служби виконуючого обов'язки голови Держгеокадастру Олега Цвяха.
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