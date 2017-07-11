Гройсман представив свого нового радника Зайця

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман призначив позаштатним радником голову правління громадської організації "Інститут релігійної свободи" Олександра Зайця.

"Представляю вам Олександра Зайця, голову правління ГО "Інститут релігійної свободи" і відтепер мого позаштатного радника", - повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що влітку запропонував представникам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій внести кандидатуру позаштатного радника прем'єр-міністра з метою налагодження постійного ефективного діалогу між Кабінетом міністрів і релігійною спільнотою.

"Упевнений, що наші стосунки з релігійною спільнотою стануть ще гармонійнішими і ефективнішими", - додав прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про відсторонення від служби виконуючого обов'язки голови Держгеокадастру Олега Цвяха.

