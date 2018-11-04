Гройсман про ігнорування ТРЦ пожежної безпеки: перекопаємо входи і відключимо електроенергію

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив перекопати входи і відключити електроенергію у торгово-розважальних центрах, якщо вони будуть ігнорувати правила пожежної безпеки.

"Наголошую, що всі ті, хто не буде звертати увагу на реальні вимоги покращити ситуацію, змінити ситуацію у своїх торговельних центрах чи на своїх об'єктах, де перебуває багато людей, - то направимо екскаватор і перекопаємо входи. Відключимо електроенергію, але змусимо навести лад!", – зазначив Гройсман на засіданні уряду, передає "112 Україна".

Він підкреслив, що перевірки повинні продовжуватися за будь-яких умов.

"Це дуже правильно. Позиція наступна – входити (у заклади) за будь-яких умов. Входити з використанням підрозділів, якщо це потрібно", - підкреслив прем'єр.

Окрім того, Гройсман поскаржився на те, що уряд не має повноважень визначати більш сувору відповідальність за порушення в таких ситуаціях.

"Вважаю, що тут маємо визначати більш сувору відповідальність. Думаю, треба сувору відповідальність прописувати не тільки для кожного окремого випадку, а дати повноваження уряду визначати це. У нас все дуже урегульовано законами, що ми не можемо ні вліво, ні вправо. Тому я доручаю міністру юстиції попрацювати, щоб делегувати повноваження уряду з точки зору більшого контролю за дотриманням законодавства й однозначними санкціями", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що ДержНС перевірила 1319 ТРЦ, лікарень та шкіл: виявлено понад 15 тис. порушень.