Гройсман: топ-менеджери "Нафтогазу" мають працювати не лише заради грошей, а й за ідею
Чинний контракт буде припинено з 22 березня 2019 року. До цього часу наглядова рада повинна подати свої пропозиції, пише LB.ua.
"Повинна бути ринкова зарплата, але не захмарна. А винагороди, які будуть у цьому контракті, будуть повністю залежати від успіхів роботи компанії. Якщо виконано план зі збільшення видобутку українського газу - тоді зарплата може бути трохи вищою і бонуси трохи вищими. Якщо виконана задача, що з 1 січня 2020 року Україна повністю інтегрована, - а це має бути виконано, - в європейську газотранспортну систему і залишається надійним транзитером - це може бути ще один показник ефективності роботи компанії", - сказав прем'єр-міністр України.
Гройсман додав, що топ-менеджери держкомпаній зобов'язані працювати не тільки заради грошей, а й за ідею.
"Я за те, щоб зарплати і винагороди для державних компаній України і їх менеджменту були ринковими, але я проти того, щоб в такий складний час ці виплати були не просто великими, а захмарно великими... Я не вважаю, що в державних компаніях зарплата повинна бути визначальним фактором і мотивацією роботи. Я вважаю, що є дві складові: перше - це робота на державу, щоб вона була сильною, і друге - щоб отримувати за це зарплату. Але в жодному разі державна компанія не повинна розглядатися як друкований верстат, який видає гроші в необмежених кількостях", - сказав він.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.
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