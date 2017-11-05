Гройсман про побоїще в Дніпрі: Ця тітушня має сидіти за гратами

За його словами, кадрові звільнення в Дніпрі – це тільки початок

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив в організації провокацій у Дніпрі політиків, які переймаються своїм рейтингом.

"Політики мудрі тоді, коли можуть спокійно із чистим серцем не провокувати людей, а зробити нормальну атмосферу, а не зводити всіх ради гадського рейтингу", - заявив прем’єр Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Гройсман закликав ідентифікувати кожного з "тітушок".

"Я дивився на тих бройлерів – які там бігали, "великі спортсмени" – маємо ідентифікувати кожного. Ця тітушня має сидіти за гратами", - сказав глава уряду.

"Замість того, щоб людям похилого віку і нашим ветеранам, які і сьогодні воюють, подякувати, вони - мавпи - бігають і руками махають", - сказав він.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.