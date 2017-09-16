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Гройсман про Саакашвілі: Мені з такими людьми не по дорозі

Прем'єр різко розкритикував діяльність Саакашвілі
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що влада нічого не збирається робити, щоб нейтралізувати Міхеїла Саакашвілі.
Гройсман про Саакашвілі: Мені з такими людьми не по дорозі Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

"Нічого [не збираємося]. Я не знаю, що потрібно робити в таких випадках. Я розумію, як будувати дороги, як інвестувати в розвиток національної економіки, як створювати умови для нашої енергетичної незалежності, як готувати країну до суворих зим, як робити пенсійну реформу... В цьому я розбираюся. А що робити з популістами, нехай розбирається українське суспільство", - заявив Гройсман на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Прем'єр-міністр визнав, що Саакашвілі зараз де-юре нелегальний мігрант.

"Але я ще раз підкреслюю, що ми нічого не збираємося робити спеціального, що присвячене одній особі", - сказав Гройсман.

Водночас, він досить різко розкритикував діяльність Саакашвілі. На його думку, йому не вдалося показати себе з кращого боку на державній службі.

"Я не побачив якихось фундаментальних успіхів в роботі Михайла, коли він був головою адміністрації в Одеській області. Я багато в чому йому допомагав, але у мене є певне розчарування його "успіхами", - заявив він.

На думку Гройсмана, зараз Саакашвілі взагалі вдарився в "шалений популізм".

"Як тільки ми підходимо до того, що у нас починає щось виходити - відроджувати економіку, модернізувати інфраструктуру, відбудовувати інституції, робити якісь речі - завжди українські популісти використовують будь-який момент, щоб ввести країну в хаос. Мені з такими людьми не по дорозі", - поскаржився Гройсман.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що прорив екс-президента Міхеїла Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок.

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