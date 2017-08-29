Гройсман про зростання цін на автогаз: Це диверсія проти України

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

"Я хочу, щоб служби, від кого це залежить, навели порядок на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить. Це диверсія проти України", - заявив Гройсман на міжвідомчій нараді в Кабміні.

Прем'єр наголосив, що коливання ціни почалися не вчора, і про можливе ускладнення ситуації повідомляли ще навесні.

Під час наради її учасники надали інформацію про стан справ на ринку і визначили існуючі проблеми. Зазначалося, що в Україні йде швидке нарощування споживання газу. За інформацією ДФС, за 8 місяців поточного року обсяг імпортованого газу збільшився на 70 тис. тонн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і перевищив 600 тис. тонн.

Крім того, незважаючи на стрімке зростання ринку, спостерігається брак інфраструктури для створення запасів палива. Одночасно, значно скоротилася кількість трейдерів, що постачають скраплений газ з Росії. Все це в сукупності і призвело до різкого збільшення ціни на автомобільний газ в період пікового попиту на нього, відзначають експерти.

"Це наслідок монополії. Зараз я вимагаю від АМКУ більш рішучих дій, а ще прошу всю інформацію - скільки було трейдерів, хто сьогодні працює на ринку, які джерела поставок палива - і цю статистику я покладу на стіл президенту України, - зазначив глава уряду. - А зараз повинні досягти чіткої домовленості з учасниками - вони повинні вжити заходів щодо мінімізації ціни в найближчі тижні. Якщо потрібні рішення уряду - будь ласка. Але так як є - відбуватися не може".

За результатами наради, прем'єр доручив визначити винних у виникненні ситуації, вжити заходів для подолання монополізації, забезпечити диверсифікацію поставок палива та покарати винних у зловживаннях.

Нагадаємо, що ціна автогазу на АЗС продовжує зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.