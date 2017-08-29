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Гройсман про зростання цін на автогаз: Це диверсія проти України

Глава уряду доручив знайти винних в ситуації, вжити заходів для подолання монополії і знизити ціни
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.
Гройсман про зростання цін на автогаз: Це диверсія проти України Фото: zn.ua

"Я хочу, щоб служби, від кого це залежить, навели порядок на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить. Це диверсія проти України", - заявив Гройсман на міжвідомчій нараді в Кабміні.

Прем'єр наголосив, що коливання ціни почалися не вчора, і про можливе ускладнення ситуації повідомляли ще навесні.

Під час наради її учасники надали інформацію про стан справ на ринку і визначили існуючі проблеми. Зазначалося, що в Україні йде швидке нарощування споживання газу. За інформацією ДФС, за 8 місяців поточного року обсяг імпортованого газу збільшився на 70 тис. тонн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і перевищив 600 тис. тонн.

Крім того, незважаючи на стрімке зростання ринку, спостерігається брак інфраструктури для створення запасів палива. Одночасно, значно скоротилася кількість трейдерів, що постачають скраплений газ з Росії. Все це в сукупності і призвело до різкого збільшення ціни на автомобільний газ в період пікового попиту на нього, відзначають експерти.

"Це наслідок монополії. Зараз я вимагаю від АМКУ більш рішучих дій, а ще прошу всю інформацію - скільки було трейдерів, хто сьогодні працює на ринку, які джерела поставок палива - і цю статистику я покладу на стіл президенту України, - зазначив глава уряду. - А зараз повинні досягти чіткої домовленості з учасниками - вони повинні вжити заходів щодо мінімізації ціни в найближчі тижні. Якщо потрібні рішення уряду - будь ласка. Але так як є - відбуватися не може".

За результатами наради, прем'єр доручив визначити винних у виникненні ситуації, вжити заходів для подолання монополізації, забезпечити диверсифікацію поставок палива та покарати винних у зловживаннях.

Нагадаємо, що ціна автогазу на АЗС продовжує зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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29 08 2017 15:36
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