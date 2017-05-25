Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гройсман про звільнення судами екс-податківців: Хочу, щоб той, хто вкрав, сидів у в'язниці

Прем'єр вимагає справедливих судових рішень
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував рішення суду щодо колишніх чиновників управлінь Міндоходів і зборів, згідно з яким затримані отримують можливість звільнення під заставу.
Гройсман про звільнення судами екс-податківців: Хочу, щоб той, хто вкрав, сидів у в Володимир Гройсман. Фото: УНІАН

"Я сподіваюся, що органи слідства дуже швидко проведуть свою роботу, навіть якщо будуть прийняті рішення випустити під заставу - значить електронні браслети, слідкування за цими людьми, щоб не втекли", - заявив прем'єр.

"Я б дуже хотів, щоб ми отримали справедливі судові рішення. Я не хочу оцінювати, великі або маленькі застави, але хочу, щоб той, хто вкрав, сидів у в'язниці. Для мене це єдиний показник. Я сподіваюся, що органи слідства дуже швидко проведуть свою роботу, навіть якщо будуть прийняті рішення випустити під заставу - значить електронні браслети, слідування за цими людьми, щоб не втекли. І саме головне - справедливий вирок українського суду", - додав Гройсман.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2017 12:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.