Гройсман про звільнення судами екс-податківців: Хочу, щоб той, хто вкрав, сидів у в'язниці
"Я сподіваюся, що органи слідства дуже швидко проведуть свою роботу, навіть якщо будуть прийняті рішення випустити під заставу - значить електронні браслети, слідкування за цими людьми, щоб не втекли", - заявив прем'єр.
"Я б дуже хотів, щоб ми отримали справедливі судові рішення. Я не хочу оцінювати, великі або маленькі застави, але хочу, щоб той, хто вкрав, сидів у в'язниці. Для мене це єдиний показник. Я сподіваюся, що органи слідства дуже швидко проведуть свою роботу, навіть якщо будуть прийняті рішення випустити під заставу - значить електронні браслети, слідування за цими людьми, щоб не втекли. І саме головне - справедливий вирок українського суду", - додав Гройсман.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.
24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.
Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.
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