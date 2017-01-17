Гройсман про зв'язок між падінням гривні і "мінімалкою": Дурні, подивіться у дзеркало

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні ніяк не пов'язане з підвищенням мінімальної зарплати вдвічі.

"Тим експертам або політиканам, які прив'язують це до мінімальної зарплати, я хотів би сказати: "Дурні, подивіться у дзеркало". Ми ще не виплатили в січні мінімальну зарплату, вона буде в лютому. Тому вона не може впливати на курс", - сказав прем'єр під час поїздки в Чернігівську область.

Гройсман заявив, що коливання курсу мають сезонний характер.

"Багато було виплат, тобто тиск на курс національної валюти було збільшено за цей час, в тому числі свята, ділова активність знижується. Це закономірність, з одного боку. З іншого боку, я вчора розмовляв з головою Нацбанку, і вона мене чітко запевнила , що Нацбанк зробить усе, щоб не привести до спекулятивних коливань, і ситуація заспокоїться. Валютних резервів країни достатньо. Коливання повинні припинитися", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні на 17 січня - 27,72 гривні за долар.

Мінімальну зарплату з 1 січня підвищено до 3200 грн. У грудні її розмір становив 1600 грн.