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Гройсман про зв'язок між падінням гривні і "мінімалкою": Дурні, подивіться у дзеркало

Зарплату за січень поки що не виплачували, зазначив прем'єр
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні ніяк не пов'язане з підвищенням мінімальної зарплати вдвічі.
Гройсман про зв Володимир Гройсман. Фото: EPA / UPG

"Тим експертам або політиканам, які прив'язують це до мінімальної зарплати, я хотів би сказати: "Дурні, подивіться у дзеркало". Ми ще не виплатили в січні мінімальну зарплату, вона буде в лютому. Тому вона не може впливати на курс", - сказав прем'єр під час поїздки в Чернігівську область.

Гройсман заявив, що коливання курсу мають сезонний характер.

"Багато було виплат, тобто тиск на курс національної валюти було збільшено за цей час, в тому числі свята, ділова активність знижується. Це закономірність, з одного боку. З іншого боку, я вчора розмовляв з головою Нацбанку, і вона мене чітко запевнила , що Нацбанк зробить усе, щоб не привести до спекулятивних коливань, і ситуація заспокоїться. Валютних резервів країни достатньо. Коливання повинні припинитися", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні на 17 січня - 27,72 гривні за долар.

Мінімальну зарплату з 1 січня підвищено до 3200 грн. У грудні її розмір становив 1600 грн.

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17 01 2017 13:47
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