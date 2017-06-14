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Гройсман прогнозує середню зарплату 7 тис грн цього року, - ВІДЕО

У перспективі - не менше 10 тис грн
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що середня заробітна плата в 2017 році в Україні зросте до 7 тис грн, в перспективі - до 10 тис грн.
Гройсман прогнозує середню зарплату 7 тис грн цього року, - ВІДЕО Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

"Немає жодного сумніву, що в пріоритеті підвищення якості та стандартів життя українських громадян. Ми прогнозуємо, що вже в цьому році середня заробітна плата буде близько 7 тис грн. А в середньостроковій перспективі заробітна плата в країні повинна бути не менше 10 тис грн. Ми бачимо, що це абсолютно реально", - заявив прем'єр під час засідання уряду.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 3,2 тис грн.

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14 06 2017 12:10
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