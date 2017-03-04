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Гройсман прогнозує збільшення пенсій у жовтні цього року

На його думку, зростання пенсій можливий у разі проведення якісної пенсійної реформи
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду висловив надію на підвищення пенсій українцям з жовтня 2017 року.
Гройсман прогнозує збільшення пенсій у жовтні цього року Фото: facebook.com/yurii.tiurdo

На його думку, зростання пенсій можливий у разі проведення якісної пенсійної реформи.

"При проведенні якісної пенсійної реформи, яку пропонує Уряд, вже у жовтні, впевнений, ми зможемо підняти #пенсії для українських громадян", - написав очільник уряду у своєму Twitter.

 

 

 

"Я гарантую, що ми з 1 жовтня достатньо якісно підвищимо пенсії всім українцям", - цитує слова Гройсмана агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, виступаючи в ефірі телеканалу ICTV, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що завдяки пенсійній реформі зросте пенсія в більшості українців.

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03 04 2017 11:14
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