Гройсман прогнозує збільшення пенсій у жовтні цього року
На його думку, зростання пенсій можливий у разі проведення якісної пенсійної реформи.
"При проведенні якісної пенсійної реформи, яку пропонує Уряд, вже у жовтні, впевнений, ми зможемо підняти #пенсії для українських громадян", - написав очільник уряду у своєму Twitter.
При проведенні якісної пенсійної реформи, яку пропонує Уряд, вже у жовтні, впевнений, ми зможемо підняти #пенсії для українських громадян— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 3 квітня 2017 р.
"Я гарантую, що ми з 1 жовтня достатньо якісно підвищимо пенсії всім українцям", - цитує слова Гройсмана агентство "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, виступаючи в ефірі телеканалу ICTV, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що завдяки пенсійній реформі зросте пенсія в більшості українців.
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