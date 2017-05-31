Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Гройсман прокоментував відставку Стеця

Прем'єр-міністр також побажав міністру інформполітики якнайшвидше відновити здоров'я
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував відставку міністра інформаційної політики Юрія Стеця.
Гройсман прокоментував відставку Стеця Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

Гройсман наголосив, що Україна відбиває пропагандистські атаки Російської Федерації завдяки роботі Стеця та його команди. 

"На жаль, Міністр інформаційної політики Юрій Стець сьогодні подав заяву про звільнення за станом здоров'я. Хочу щиро подякувати Юрію за його роботу. Зараз мало хто вже пригадує, що коли почалася російська агресія, Юрій склав свій депутатський мандат і пішов в Нацгвардію будувати контрпропагандистську політику нашої держави. Останні 3 роки держава веде постійну боротьбу з агресивними потугами російської пропагандистської машини і, що б там не говорили наші недруги, нам вдається відбивати ці інформаційні атаки. І в тому, що працюють санкції, що ми отримали і безвіз, і асоціацію з ЄС, є заслуга зусиль усіх тих, хто воює і на інформаційному фронті, зокрема - команди Юрія Стеця", - написав Гройсман у Facebook.

Прем'єр-міністр також побажав міністру інформполітики якнайшвидше відновити здоров'я та повернутись до строю.

Нагадаємо, що 31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2017 20:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.