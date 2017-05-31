Гройсман прокоментував відставку Стеця

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував відставку міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

Гройсман наголосив, що Україна відбиває пропагандистські атаки Російської Федерації завдяки роботі Стеця та його команди.

"На жаль, Міністр інформаційної політики Юрій Стець сьогодні подав заяву про звільнення за станом здоров'я. Хочу щиро подякувати Юрію за його роботу. Зараз мало хто вже пригадує, що коли почалася російська агресія, Юрій склав свій депутатський мандат і пішов в Нацгвардію будувати контрпропагандистську політику нашої держави. Останні 3 роки держава веде постійну боротьбу з агресивними потугами російської пропагандистської машини і, що б там не говорили наші недруги, нам вдається відбивати ці інформаційні атаки. І в тому, що працюють санкції, що ми отримали і безвіз, і асоціацію з ЄС, є заслуга зусиль усіх тих, хто воює і на інформаційному фронті, зокрема - команди Юрія Стеця", - написав Гройсман у Facebook.

Прем'єр-міністр також побажав міністру інформполітики якнайшвидше відновити здоров'я та повернутись до строю.

Нагадаємо, що 31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.