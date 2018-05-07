Гройсман пропонує перевірити доцільність усіх проектів, які реалізуються на Донбасі

Загалом заплановані до реалізації або вже реалізуються в Луганській області 590 проектів, у Донецькій – 1262 проекти

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує провести ревізію всіх реалізованих в Донецькій і Луганській областях проектів на предмет їх необхідності для більшої ефективності використання виділених коштів.

Про це прем'єр-міністр заявив під час наради з питань реалізації проектів відновлення й розвитку Донбасу.

"Питання відновлення Донецької та Луганської областей потребують системних і комплексних рішень за всіма напрямками – від підтримки соціальної сфери до відновлення підприємництва. Реалізація виключно точкових проектів має відходити в минуле", – цитує Гройсмана прес-служба Кабінету Міністрів.

Прем'єр наголосив, що цей регіон має достатній ресурс (понад 12 млрд грн), виділений за різними державними програмами та програмами допомоги, і його необхідно використовувати максимально ефективно. Згідно з повідомленням, заплановані до реалізації або вже реалізуються в Луганській області 590 проектів, у Донецькій – 1262 проекти. Це будівництво житла, розвиток інфраструктурних об'єктів, зокрема доріг і пропускних пунктів, капітальний ремонт шкіл, лікарень, спортивних об'єктів.

Володимир Гройсман заявив, що реальний стан справ його не влаштовує, оскільки немає єдиного цілісного комплексного плану відновлення Донбасу.

"Він (прем'єр, – ред.) запропонував провести ревізію всіх наявних проектів стосовно їх необхідності та відповідності потребам людей", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування розкрадання понад 16 млн грн під час реалізації прикордонного фортифікаційного проекту "Стіна".