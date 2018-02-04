Гройсман пропонує посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах
"Поступово можна починати роботи на дорогах. Хотів би звернути увагу на якість виконання робіт - поточний і капітальний ремонт в тому числі", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на нараді з питань розвитку дорожнього господарства, інформує "Урядовий портал".
Він також наголосив на принциповій важливості злагодженої роботи на вагових комплексах.
"Контроль необхідно забезпечити. Ми витрачаємо мільярди гривень на будівництво, потім транспорт навантажують і перевантажують, і таким чином руйнують дороги. За різними оцінками, близько 50% транспорту їздить з порушеннями вагових норм. Ми повинні це зупинити", - сказав Гройсман.
Він запропонував залучити до процесу Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, глава уряду планує використовувати камери відеоспостереження.
"У нас, наприклад, є 78 комплексів. Давайте поставимо камери і все зробимо. Думаю, керівники МВС із задоволенням нададуть допомогу", - резюмував Гройсман.
Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.
Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.
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