Гройсман пропонує посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах

"За різними оцінками, близько 50% транспорту їздить з порушеннями ... Ми повинні це зупинити"

В Україні починається сезон дорожніх робіт, які передбачають ініційовані урядом перевірки якості вже відремонтованих доріг, впровадження нових норм контролю їх якості, а також контролю навантаження транспорту, який здійснюють підрозділи Держслужби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезопасності").

"Поступово можна починати роботи на дорогах. Хотів би звернути увагу на якість виконання робіт - поточний і капітальний ремонт в тому числі", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на нараді з питань розвитку дорожнього господарства, інформує "Урядовий портал".

Він також наголосив на принциповій важливості злагодженої роботи на вагових комплексах.

"Контроль необхідно забезпечити. Ми витрачаємо мільярди гривень на будівництво, потім транспорт навантажують і перевантажують, і таким чином руйнують дороги. За різними оцінками, близько 50% транспорту їздить з порушеннями вагових норм. Ми повинні це зупинити", - сказав Гройсман.

Він запропонував залучити до процесу Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, глава уряду планує використовувати камери відеоспостереження.

"У нас, наприклад, є 78 комплексів. Давайте поставимо камери і все зробимо. Думаю, керівники МВС із задоволенням нададуть допомогу", - резюмував Гройсман.

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.