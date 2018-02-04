Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гройсман пропонує посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах

"За різними оцінками, близько 50% транспорту їздить з порушеннями ... Ми повинні це зупинити"
В Україні починається сезон дорожніх робіт, які передбачають ініційовані урядом перевірки якості вже відремонтованих доріг, впровадження нових норм контролю їх якості, а також контролю навантаження транспорту, який здійснюють підрозділи Держслужби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезопасності").
Гройсман пропонує посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах Фото: ukrinform.ua

"Поступово можна починати роботи на дорогах. Хотів би звернути увагу на якість виконання робіт - поточний і капітальний ремонт в тому числі", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на нараді з питань розвитку дорожнього господарства, інформує "Урядовий портал".

Він також наголосив на принциповій важливості злагодженої роботи на вагових комплексах.

"Контроль необхідно забезпечити. Ми витрачаємо мільярди гривень на будівництво, потім транспорт навантажують і перевантажують, і таким чином руйнують дороги. За різними оцінками, близько 50% транспорту їздить з порушеннями вагових норм. Ми повинні це зупинити", - сказав Гройсман.

Він запропонував залучити до процесу Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, глава уряду планує використовувати камери відеоспостереження.

"У нас, наприклад, є 78 комплексів. Давайте поставимо камери і все зробимо. Думаю, керівники МВС із задоволенням нададуть допомогу", - резюмував Гройсман.

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що такого масштабного ремонту доріг, який запланований на 2018 рік, ще не було за часів незалежності.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2018 17:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.