Гройсман пропонує Skoda почати виробництво автомобілів в Україні

Автомобільний концерн Skoda Auto розглядає Україну як один з майданчиків для розгортання необхідних виробничих потужностей.

Прем'єр Володимир Гройсман провів зустріч із головою правління Skoda Auto Бернгардом Майєром. Вона відбулася на запрошення української сторони, - повідомляють на сайті Кабміну.

"Україна зацікавлена в тому, щоб підтримувати наше співробітництво. Skoda давно працює в Україні, і не буду приховувати те, що ми зацікавлені, щоб ваша компанія налагоджувала виробництво в Україні. Ми готові стати надійною опорою для реалізації такого проекту, - сказав Гройсман. - Я розумію, що у компанії є глобальний вибір, де розміщувати виробництво, але якщо ви виберете Україну, то це буде правильний вибір. Я готовий "під ключ"супроводжувати всі необхідні заходи, щоб ви відчули всі умови для запуску виробництва".

Гройсман пообіцяв Skoda повне сприяння в питанні облаштування території виробництва, введення певних преференцій у сфері місцевих податків, у виборі форми організації виробництва і навіть навчанні фахівців.

Зі свого боку голова правління Skoda Auto підкреслив, що дуже поважає зацікавленість вищого керівництва України в реалізації виробничого проекту. "Я дуже вдячний за підтримку. Думаю, що в найближчі три місяці ми обговоримо всі деталі й альтернативи з метою розробки позитивного бізнес-кейсу та прийняття правильного рішення", - сказав Майєр.

Нагадаємо, Закарпатський завод компанії "Єврокар" почне збирати кросовер Skoda Kodiaq , і ступінь локалізації при цьому не перевищить 50%, як і у випадку з іншими моделями цієї марки, що випускаються в Україні. "Тобто без фарбування і зварювання", - пояснив аналітик ІК "Арт-Капітал" Олексій Андрейченко.