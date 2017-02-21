Гройсман пропонує створити електронний майданчик для торгівлі вугіллям

За словами прем'єра, в найближчій перспективі Україна не має альтернативи вугіллю

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував створити електронний майданчик для торгівлі вугіллям за прикладом системи держзакупівель ProZorro.

"Завдання сьогодні не рівнятися на різні біржі, а створити українську. Речі, у нас вже є сьогодні майданчики, на яких Шебелинський ГПЗ продає своє паливо. Чому не можна там продавати вугілля? Я вважаю, що це завдання міністерству і міністру - внести пропозицію (за прикладом роботи ProZorro), щоб, наприклад, на осінь вже було створено майданчик електронної торгівлі вугіллям - з ПАР, українського, польського, з інших країн. Тоді все буде зрозуміло про формування ціни для українських громадян", - повідомив Гройсман на засіданні уряду, повідомляє "LB.ua".

Гройсман також повідомив, що в найближчій перспективі Україна не має альтернативи вугіллю.

Відзначимо, що НКРЕКУ наприкінці квітня 2016 року почала застосування новий порядок формування прогнозної гуртової ринкової ціни (ГРЦ) на електроенергію. Порядок передбачає визначення ціни вугілля за формулою "вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до України".

За формулою "Роттердам +", вугілля українських виробників купується за ціною палива в нідерландському порту Роттердам (південноафриканське або американське вугілля, транспортоване морем до порту). При цьому до ціни додали ще й уявну вартість перевезення з Роттердама в Україну і перевалку такого вугілля в порту.

Влада стверджує, що для українського вугілля ця формула не працює.

Нагадаємо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.