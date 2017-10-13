Гройсман пропонує запросити в Україну іноземні пенсійні фонди

Прем'єр Володимир Гройсман виступає за залучення в Україну іноземних приватних пенсійних фондів у рамках створення накопичувальної пенсійної системи.

Голова уряду виступає за побудову другого рівня пенсійної системи (накопичувальної пенсійної системи), але непокоїться про збереження коштів громадян.

"Адже всі пам'ятають втрату грошей в Ощадбанку СРСР. Я не хочу повторення такого, тому потрібні гарантії, щоб люди знали: якщо вони роблять накопичення, то після виходу на пенсію вони їх отримають. Я думаю, тут треба залучати міжнародні фонди, які мають хорошу репутацію, є доволі стійкими", - сказав Гройсман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відповідний законопроект розробить уряд разом із депутатами.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

Як відомо, 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону. Згодом Президент Петро Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.