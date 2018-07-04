Гройсман пропонує зробити жорсткішим закон "Маски-шоу стоп"
"Закон покликаний навести лад у стосунках між правоохоронною системою та бізнесом. Наш пріоритет – покращувати умови життя, але це можливо за умов розвитку економіки та підприємництва", - заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час першого засідання Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб, інформує "Урядовий портал".
"Перевищення повноважень - ми будемо давати свої висновки і будемо звертатися до правоохоронних органів, аби вони приймали кадрові рішення щодо нечесних працівників. Але будуть вимоги й до бізнесу – чесний бізнес, чесна сплата податків. Цей баланс треба зберегти", - зауважив прем'єр.
За словами Гройсмана, цією справою "ніхто й ніколи не займався за всі роки незалежності".
"Тож завдання - навести порядок і захистити тих, хто створює нові робочі місця", - сказав прем’єр-міністр.
Він запропонував підприємцям до наступного засідання комісії окреслити випадки тиску на бізнес, аби можна було ухвалити конкретні рішення щодо подальших дій.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади. Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".
За словами голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна, цей закон дозволить більш ефективно захистити права підприємців від тиску силовиків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО