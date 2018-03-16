Гройсман просить Супрун зустрітися з фракціями Верховної Ради

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман просить виконуючу обов'язки міністра охорони здоров'я Уляну Супрун зустрітися з фракціями Верховної Ради для надання їм відповідей на запитання, що цікавлять.

"Будь ласка, зустріньтеся з фракціями, дайте відповіді на питання, які є сьогодні у колег. А вас, колеги, я прошу, давайте разом змінювати систему охорони здоров'я", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду, відповідаючи на звернення депутатів скасувати рішення про призначення Супрун в.о. міністра, пише "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Гройсман підкреслив, що як тільки коаліція визначиться з кадровим питанням щодо Міністерства охорони здоров'я, він внесе в Раду кандидатуру на міністра.

Нагадаємо, що перед початком засідання уряду 28 лютого міністри отримали смс із погрозами продовження страйку в НМУ ім. Богомольця до звільнення Супрун.