НОВИНИПрем'єр-міністр України Володимир Гройсман просить виконуючу обов'язки міністра охорони здоров'я Уляну Супрун зустрітися з фракціями Верховної Ради для надання їм відповідей на запитання, що цікавлять.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман просить Супрун зустрітися з фракціями Верховної Ради
Глава Кабміну відповів на звернення депутатів скасувати рішення про призначення Супрун в.о. міністра
Уляна Супрун. Фото: УНІАН
"Будь ласка, зустріньтеся з фракціями, дайте відповіді на питання, які є сьогодні у колег. А вас, колеги, я прошу, давайте разом змінювати систему охорони здоров'я", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду, відповідаючи на звернення депутатів скасувати рішення про призначення Супрун в.о. міністра, пише "Інтерфакс-Україна".
Крім того, Гройсман підкреслив, що як тільки коаліція визначиться з кадровим питанням щодо Міністерства охорони здоров'я, він внесе в Раду кандидатуру на міністра.
Нагадаємо, що перед початком засідання уряду 28 лютого міністри отримали смс із погрозами продовження страйку в НМУ ім. Богомольця до звільнення Супрун.
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16 03 2018 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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