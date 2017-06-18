Гройсман проведе нараду з підготовки до зими

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе у понеділок нараду з питань підготовки до зими.

Володимир Гройсман.Фото:КМУ.

Про це повідомляє Урядовий портал. "19 червня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе селекторну нараду з питань підготовки до зими", – йдеться в повідомленні. Початок заходу запланований на 10:00. Нагадаємо, в липні 2016 Гройсман провів зустріч з керівництвом Міністерства енергетики США, на якій обговорювалися напрями поглиблення співробітництва в енергетичному секторі.

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