CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе у понеділок нараду з питань підготовки до зими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман проведе нараду з підготовки до зими
Володимир Гройсман.Фото:КМУ.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"19 червня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе селекторну нараду з питань підготовки до зими", – йдеться в повідомленні.
Початок заходу запланований на 10:00.
Нагадаємо, в липні 2016 Гройсман провів зустріч з керівництвом Міністерства енергетики США, на якій обговорювалися напрями поглиблення співробітництва в енергетичному секторі.
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18 06 2017 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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