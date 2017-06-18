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Гройсман проведе нараду з підготовки до зими

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе у понеділок нараду з питань підготовки до зими.
Гройсман проведе нараду з підготовки до зими Володимир Гройсман.Фото:КМУ.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"19 червня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе селекторну нараду з питань підготовки до зими", – йдеться в повідомленні.

Початок заходу запланований на 10:00.

Нагадаємо, в липні 2016 Гройсман провів зустріч з керівництвом Міністерства енергетики США, на якій обговорювалися напрями поглиблення співробітництва в енергетичному секторі.

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18 06 2017 20:00
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