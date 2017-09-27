Наразі повітряний простір в 50-кілометровій зоні від епіцентру події повністю закритий

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до Вінниці.

Про терміновий приїзд Гройсмана до Вінниці повідомляє "Урядовий портал".

Сигнали про пожежу та вибухи на складах однієї з військових частин поблизу селища Калинівка Вінницької області надійшли до служб ДСНС пізно ввечері 26 вересня.

ПАТ "Укрзалізниця" змінила маршрути 14 поїздів, евакуйовані працівники 4 найближчих до місця події станцій.

в Калинівці горить найбільший в ЗСУ склад боєприпасів.

Калинівка знаходиться зовсім недалеко від Вінниці, що і стало причиною перекриття траси на Київ.

На сайті Вінницької Міської ради розмістили оголошення:

"Шановні мешканці міста Вінниця! У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів", — йдеться в повідомленні..

Також зазначається, що Вінниця не підпадає в зону ураження.

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко терміново виїхав на місце горіння складів з боєприпасами в Калинівку.