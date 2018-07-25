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Гройсман пригрозив звільнити голову Пенсійного фонду

"Будуть ще хоч раз затримки - не пробачу"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у середу, 25 липня, провів нараду з керівниками Пенсійного фонду, Державного казначейства, Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики.
Гройсман пригрозив звільнити голову Пенсійного фонду Фото: slovoidilo.ua

"Я стурбований інформацією з регіонів про те, що є затримки з пенсійних виплат. Персональна відповідальність [керівників ПФУ] - своєчасно виконувати зобов'язання перед пенсіонерами. До кінця тижня врегулювати ситуацію. Крім того, призначаю службове розслідування - і по діях керівника ПФУ? І щодо керівників у регіонах. Будуть ще хоч раз затримки - не прощу. Створювати людям додаткові проблеми - неприпустимо", -  повідомляє прес-служба уряду, на ній обговорювалася ситуація із затримкою пенсій.


Фото: kmu.gov.ua

Він сказав, що Кабмін вчасно перераховує всі бюджетні трансферти (бюджет Пенсійного фонду приблизно на 40% складається з бюджетних дотацій), тому ПФУ повинен зробити так, щоб такі затримки більше не відбувалися.

Голова правління Пенсійного фонду призначається і звільняється з посади Кабміном за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Зараз ПФУ очолює Олексій Зарудний (на фото - другий праворуч).

Нагадаємо, що в липні 2018 року відбулося зміщення графіка виплат пенсій у зв'язку з касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ), який є головним джерелом поповнення ПФУ.

 

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25 07 2018 12:24
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