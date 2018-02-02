Гройсман: Призначення нового голови ДФС - це лише питання конкурсу
"Уряд прийняв рішення про звільнення Романа Насірова... Далі питання лише конкурсу", - сказав прем'єр-міністр журналістам під час робочої поїздки до Богуслава (Київська обл.), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він також зазначив, що скасовані постанови уряду щодо реформи ДФС не скасовують реформу відомства.
"Наявність цих постанов або їх відсутність не гальмує і не прискорює трансформацію ДФС", - сказав він.
За словами Продана, відомство продовжує орієнтуватися на розвиток електронних сервісів.
Нагадаємо, що в середу, 31 січня, Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Додамо, що Насіров заявив, що має намір доводити незаконність і необґрунтованість рішення уряду про його звільнення.
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