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Гройсман: Призначення нового голови ДФС - це лише питання конкурсу

Прем'єр також зазначив, що скасовані постанови уряду щодо реформи ДФС не скасовують реформу відомства
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман задоволений роботою виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослава Продана, однак наголошує, що призначення нового голови є питанням конкурсного відбору.
Гройсман: Призначення нового голови ДФС - це лише питання конкурсу Фото: УНІАН

"Уряд прийняв рішення про звільнення Романа Насірова... Далі питання лише конкурсу", - сказав прем'єр-міністр журналістам під час робочої поїздки до Богуслава (Київська обл.), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що скасовані постанови уряду щодо реформи ДФС не скасовують реформу відомства.

"Наявність цих постанов або їх відсутність не гальмує і не прискорює трансформацію ДФС", - сказав він.

За словами Продана, відомство продовжує орієнтуватися на розвиток електронних сервісів.

Нагадаємо, що в середу, 31 січня, Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Додамо, що Насіров заявив, що має намір доводити незаконність і необґрунтованість рішення уряду про його звільнення.

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