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Гройсман розкритикував роботу керівника НАЗК

Прем’єр заявив про спроби завалити систему електронного декларування
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не задоволений роботою керівника НАЗК Наталії Корчак. До 1 квітня 2017 року електронні декларації має подати близько 2 млн чиновників, голова уряду Володимир Гройсман попереджає НАЗК про можливий саботаж е-декларування.
Гройсман розкритикував роботу керівника НАЗК Володимир Гройсман. Фото: УНІАН

"Я слухав Вас майже 10 хвилин і нічого не зрозумів", - сказав Гройсман, перервавши довготривалий звіт голови НАЗК, під час засідання уряду, повідомляє "Укрпаїнська Правда".

Він попросив Корчак чітко відповісти. Які є проблеми в роботі НАЗК та що потрібно від уряду в цьому питанні.

"Під час другого етапу електронного декларування, близько 2 млн осіб мають подати свої декларації. І ми з вами пам'ятаємо, що сам процес заповнення декларації був дуже складним, тому що технічно НАЗК не підготувалося належним чином для впровадження цієї системи", - заявив Гройсман.

Прем’єр заявив, що до нього доходять чутки, що "хтось хоче завалити систему електронного декларування".

"Ми цього не допустимо і я заздалегідь попереджаю, що в нас залишилось два місяці до завершення е-декларування. За ці два місяці можна зробити все для того, щоб система якісно працювала і технічні можливості були достатні. Ми в цьому році передбачили для НАЗК 65 млн грн для технічної модернізації", - наголосив Гройсман.

Він зазначив, що у нього також є інформація, що Корчак не ліквідовує проблеми в роботі системи е-декларування.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.

Зазначимо, що Міністерство юстиції України звинуватило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) в ігноруванні зауважень міністерства при підготовці порядків перевірки е-декларацій і стилю життя чиновників.

 
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01 02 2017 12:59
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